Compartir

Una niña de dos años perdió la vida al ser embestida por una buseta en el estado Miranda. El hecho ocurrió ayer 15 de octubre de 2025 en la carretera Petare Santa Lucía en el kilómetro 10, sector 17 de diciembre.

La pequeña venía caminando en compañía de su madre, Daniela Molina a un costado de la vía y un niño de un año. En ese momento el conductor de una camioneta de pasajeros marca Iveco, de nombre Julio César García Romero quiso rebasar a otra camioneta de pasajeros.

Pero al tratar de hacerlo, con el pavimento mojado por la lluvia se encontró con la niña, quedando esta debajo del vehículo. Enseguida las personas trataron de sacar a la menor la cual fue llevada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roman Camacho (@rcamachovzla)

Niña de dos años perdió la vida al ser embestida por una buseta en el estado Miranda

La niña quedó identificada como Yohandry Reyes de dos años de edad. Al sitio acudieron funcionarios de la Policía de Miranda, como de dos grupos de rescate para atender a las personas lesionadas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Mujer murió en Caracas al ser arrastrada por el agua tras las fuertes lluvias

La mamá y el niño están bajo cuidados médicos, en el lugar también estuvieron funcionarios de la PNB Tránsito como del CICPC, estuvieron en el lugar. El conductor de la unidad de transporte permanece detenido.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas