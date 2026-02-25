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Tras la mordedura de una serpiente se pudo conocer el fallecimiento de una niña de seis años de edad, en Aguirre, municipio Montalbán. La pequeña fue identificada como Jimena Forte Hernández.

La niña perdió la vida la tarde de este martes en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia. Luego de haber sufrido una mordedura de serpiente el pasado lunes 23 de febrero mientras se encontraba jugando.

El incidente ocurrió cuando una serpiente mariposa (Bothrops venezuelensis), sorprendió a la menor y la mordió en una de sus piernas. Sus familiares la trasladaron de inmediato al hospital de Bejuma para que recibiera primeros auxilios y suero antiofídico. Posteriormente, una unidad del 0800-Bigote la remitió de urgencia hacia el centro hospitalario de Valencia.

Niña fallece por mordedura serpiente

A pesar de los esfuerzos del personal médico en la CHET, donde la niña fue intervenida y monitoreada constantemente, su estado de salud se complicó debido a la toxicidad del veneno. Se pudo conocer que familiares y allegados habían iniciado una campaña para costear sus tratamientos.

Lamentablemente, el organismo de la pequeña no resistió los efectos del accidente ofídico, falleciendo 24 horas después del ataque. Este suceso ha encendido las alarmas en los valles altos de Carabobo, donde los habitantes piden mayor precaución en zonas de vegetación. Especialmente durante la temporada de sequía, cuando los reptiles suelen desplazarse hacia áreas residenciales en busca de humedad.

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