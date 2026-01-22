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Una niña murió arrollada por una buseta en Morón, municipio Juan José Mora en el estado Carabobo. El hecho ocurrió en la Carretera Morón San Felipe, y quedó identificada como Stefany Alejandra Ochoa Santana de 12 años de edad.

La menor era estudiante del séptimo grado y fue arrollada en el sector El Minuto. Stefany iba a casa de una tía al sector conocido como 3 de mayo cuando fue arrollada por un Encava color blanco.

El conductor de la unidad de transporte se dio a la fuga, mientras la menor había quedado con lesiones severas en la vía. Enseguida fue llevada al Hospital Tipo 1 de Morón y debido a la gravedad fue trasladada hasta el Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

Niña murió arrollada por una buseta en Morón

La menor falleció horas después en el centro de salud más importante de Puerto Cabello. Stefany había quedado con lesiones como traumatismo en el cráneo, además de fractura de fémur, tibia y peroné como fractura expuesta.

En horas de la tarde de ayer miércoles, se entregó de forma voluntaria el conductor del autobús Encava. Este quedó identificado como Wilver Miguel González Soto de 38 años, quien quedó a la orden de las autoridades.

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González Soto era el conductor que arrolló a la menor de edad, mientras que el autobús quedó registrado con las placas 525AA50, retenida por las autoridades. El arrollamiento de la niña causó conmoción en la población de Morón.

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