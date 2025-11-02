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En horas de la tarde del día de ayer 1ro de Noviembre, una niña de ocho años falleció por por inmersión en las aguas del Río La Cumaca, municipio San Diego, estado Carabobo.

La niña identificada como E.I.C.V de ocho años de edad, estaba acompañada por su abuela, y otros amigos. Se conoció que la madre de la niña se encuentra fuera del país.

En el sitio estuvieron presentes comisiones de la Policía Municipal, bomberos municipales y funcionarios del CICPC de la delegación Las Acacias, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

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