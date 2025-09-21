Compartir

Gracias al impulso de la Alcaldesa Dina Castillo y sus políticas públicas orientadas a la formación permanente de nuestros niños y niñas, siguiendo instrucciones del Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador Rafael Lacava, más de tres mil niñas, niños y adolescentes valencianos vivieron una experiencia inolvidable en la Expo «Simón, De Niño a Libertador», desplegada en los espacios de la Carpa Luna, del municipio Naguanagua

Hendric González, director de Educación de la Alcaldía de Valencia, expresó que “gracias a todo el apoyo de nuestra alcaldesa Dina Castillo, el municipio Valencia movilizó a 3648 estudiantes, niños, niñas y adolescentes a lo largo de la semana, para que disfrutaran de esta hermosa exposición que exalta y da a conocer la vida del Libertador Simón Bolívar de una experiencia interactiva, dinámica y educativa”.

En este sentido, recordó a la familia venezolana que la Expo «Simón, De Niño a Libertador», es un evento totalmente gratis, que llegó a Valencia el pasado 15 de septiembre y culmina este domingo 21 de septiembre, “para ofrecer a toda la comunidad estudiantil conocimientos sobre la historia del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar, así como los héroes y heroínas que lo acompañaron en su infancia y en la lucha por la libertad del país”.

“Invitamos a todos los niños y niñas, padres, madres, representantes, familias a esta gran exposición, no se pierdan esta oportunidad, la Expo «Simón, De Niño a Libertador», cuenta con pantallas LED, imágenes en movimiento, lentes de realidad virtual donde podemos presenciar la Batalla de Carabobo, capacidad para pintar con inteligencia artificial, vídeos y muchas sorpresas tecnológicas más”, puntualizó González.

La Expo «Simón, De Niño a Libertador», es una iniciativa creada bajo las instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, el Gobernador Rafael Lacava, con el apoyo de la Alcaldesa Dina Castillo, para el desarrollo educativo, crecimiento e innovación, destacando el fortalecimiento de los valores patrios e ideales bolivarianos a los niños, niñas y adolescentes venezolanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas