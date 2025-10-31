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Ninel Conde sigue su transformación y ahora se cambia el color de ojos

By A. Medina
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Ninel Conde cambia color ojos

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A. Medina
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IOTA Latino
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La actriz y cantante mexicana Ninel Conde se sometió a un nuevo procedimiento estético, esta vez para cambiar el característico color café de sus ojos por un tono verde olivo.

A través de un video publicado en redes sociales, la ‘Bombón Asesino’ compartió los detalles de la cirugía realizada en una clínica especializada de Nueva York.

“Lo he estado pensando mucho tiempo. He visto colegas que lo han hecho y quedaron maravillosas. Escogí verde olivo porque queda bien con mi tono de piel, mi color de cabello, y he visto resultados muy hermosos y naturales. En nombre de Dios, nos vemos cuando sea una ojiverde”, dijo la actriz y cantante.

Ninel Conde ha sido históricamente abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se somete, como bótox y fillers, pero esta intervención ocular eleva la conversación sobre los límites de la belleza y la búsqueda de la imagen deseada en el espectáculo

El «Bombón Asesino», ahora con su nueva mirada «ojiverde», continúa con su carrera y, según sus palabras, está lista para enfrentar nuevos desafíos con una actitud renovada.

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SourceDallas News
ViaNoticias 24 Carabobo
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