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Un niño asesinó a su padre luego que le quitara la consola de videojuegos. El trágico hecho ocurrió en Duncannon, Pensilvania el pasado martes 13 de enero de 2026. El jovencito de 11 años disparó a su padre luego que le confiscara la consola.

El menor se molestó ya que era el día de su cumpleaños y espero la madrugada para disparar contra el hombre. A las 3:20 de la madrugada los vecinos se sorprendieron debido al accionar del arma de fuego.

Minutos después llegaron policías y otras autoridades a la casa donde encontraron herido al hombre de 42 años identificado como Douglas Dietz. Este presentaba una herida fuerte en el cráneo.

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El medio Wgal News 8 destacó que la esposa y madre del menor se despertó debido al disparo, mientras el niño gritaba por los pasillos de la casa, “papá está muerto”. Clayton Dietz quedó identificado como el agresor que asesinó a su padre.

Niño asesinó a su padre luego que le quitara la consola de videojuegos

Clayton al ser interrogado por la policía dijo que había disparado contra el hombre. “yo maté a papá”, decía. El papá le había quitado la consola de video juegos y lo habría obligado a dormir. La consola de Nintendo había sido el detonante del trágico hecho.

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El menor de edad había descubierto donde estaba la llave la tuvo y espero que el hombre se durmiera. Este se acercó a la cama y disparó contra el hombre mientras este estaba profundamente dormido.

Dijo que no había pensado en lo que había hecho, luego que la policía lo interrogara acerca de lo ocurrido.

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