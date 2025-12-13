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Un niño de 6 años resultó herido al manipular un arma de fuego en el estado Guárico. El menor de edad fue trasladado hasta el Hospital Doctor Francisco Urdaneta Delgado de Calabozo.

El pequeño presentó una herida por arma de fuego en la región clavicular derecha. El suceso ocurrió en la vía El Sombrero, sector Las Lomitas. El niño estaba manipulando el arma cuando su hermano se la intentó quitar y se accionó la misma.

Niño de 6 años resultó herido al manipular un arma de fuego

Se pudo conocer que se encuentra estable y fue trasladado al Hospital de San Juan de Los Morros, en la capital guariqueña. Estuvo conectado a un ventilador mecánico con el fin de poder estabilizar uno de sus pulmones.

Mientras que las autoridades incautaron el arma de fuego para las investigaciones del caso. Como continúan las investigaciones del hecho.

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