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El miércoles 29 de octubre, un pequeño niño identificado como Elías Manuel Clara Uzcátegui, de tan solo dos años de edad, falleció tras caer en un estanque, que se encuentra ubicado en el patio de su vivienda, en el sector El Uruy de la parroquia Mirimire del municipio San Francisco del estado Falcón.

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El menor fue encontrado por sus padres, Yulei Alexandra, de 23 años y Luis Ángel, de 27 años, quienes lo trasladaron hasta al ASIC Mirimire, cuyos médicos también reportaron el deceso.

Al sitio acudieron Polifalcón, Protección Civil y la GNB, así como funcionarios del Cicpc, quienes iniciaron las investigaciones.

Niño falleció tras caer en un estanque en Falcón

Con Elías Manuel suman nueve menores de edad muertos por inmersión en Falcón este año, ocho de ellos niños. Aparte, se registran nueves adultos para un balance general de 18 personas.

Hasta ahora se desconocen los detalles del hecho y las causas que lo originaron.

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