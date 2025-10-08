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El ataque de dos perros rottweiler dejó sin vida a un niño de dos años en Georgia, Estados Unidos. Los dos caninos vigilaban las adyacencias de una guardería, el menor no se percató y entró al centro educativo donde fue devorado por los perros.

Personas que estaban cerca dieron el aviso al número de emergencias 911, los paramédicos llegaron minutos después que los perros habían dejado sin vida al niño. Estos intentaron revivirlo pero ya no tenía signos vitales.

La guardería está ubicada en la cuadra 3800 de Pecan Drive en Georgia, el ataque ocurrió el pasado sábado 4 de octubre a las 3:45 de la tarde. Las personas que estaban en las cercanías de la guardería dijeron que es un error por parte de dueña tener esos perros en el lugar.

El ataque de dos perros rottweiler

Los perros se encargan de vigilar el espacio, pero el mismo es una guardería y no deberían estar allí. Ya le habían advertido a la mujer que algo podía pasar con los perros y los niños que iban al lugar.

Estos llegaban corriendo y entraban a la guardería, hasta que los perros atacaron a uno de ellos. Las personas lamentaron lo ocurrido por la muerte del niño. Son varias las muertes que han ocurrido este año a causa de perros salvajes.

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La propietaria de la guardería, Stacy Wheeler Cobb de 48 años de edad. Enfrenta varias cargos entre ellos tener una guardería en la ilegalidad cuidada por dos perros grandes donde había niños.

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