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Niño de ocho años fue asesinado por su hermanastro en Guárico

By Redacción Carabobo
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Un niño de ocho años fue asesinado por su hermanastro en Guárico, el hecho ocurrió en el municipio Esteros de Camaguán. El hermanastro de 13 realizó un disparo de escopeta contra el menor cuando estaban en la casa.

Ambos se encontraban en la sala de la vivienda y estaban jugando, cuando el adolescente accionó el arma de manera accidental asesinado al niño. Este perdió la vida de manera inmediata, a pesar que fue llevado a un centro de salud.

Niño de ocho años fue asesinado por su hermanastro en Guárico

El padre de los menores, corrió y trasladó al pequeño a uno de los dispensarios cercanos pero este ya estaba sin vida. A la casa llegaron autoridades del estado Guárico para hacer las averiguaciones correspondientes.

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Mientras que una comisión del CICPC se encargó del levantamiento del cadáver. Se espera por el resultado de las investigaciones del hecho. No se sabe como el adolescente tuvo acceso a la escopeta.

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