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Un niño, de apenas seis años de edad, hijo de padres venezolanos, fallecio de manera trágica dentro de la escuela Unidad Educativa “Luis A. Martínez Agropecuario”, en la localidad de Ambato, Ecuador. La inacción de las autoridades escolares y policiales ante este caso, derivó en manifestaciones por parte de representantes, quienes exigen justicia.

La víctima respondía al nombre de Neil Alessandro Quintana Mirabal, hijo de padres venezolanos radicados en el país, era de nacionalidad ecuatoriana. Funcionarios policiales anunciaron que llevarán a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido, que incluye a las autoridades educativas y sus posibles responsabilidades en el hecho.

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De acuerdo con los reportes del suceso en la escuela de Ecuador, el niño habría caído dentro del tanque de agua de reserva de la institución, donde fallecio por ahogamiento.

Una versión apunta a que la docente salió a una cita médica y dejó a los niños con una pasante. Al parecer el niño que tenía condiciones especiales se le escapó y se dirigió sin supervisión al área donde estaba el tanque.

De acuerdo con los primeros reportes, un docente del plantel logró rescatar al niño del interior del tanque. Intentó brindarle primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos del Ministerio de Salud Pública, quienes finalmente confirmaron su fallecimiento por ahogamiento.

Niño fallecio en una escuela de Ecuador

Los organismos de seguridad trasladaron el cuerpo al Centro de Investigaciones Forenses de Ambato para la autopsia legal. Los investigadores esperan los resultados y saber el tiempo que pudo haber transcurrido bajo el agua.

Padres de familia y representantes de otros niños de la escuela manifestaron con pancartas para exigir un pronunciamiento oficial de las autoridades escolares, y justicia ante la tragedia.

Julieth Morales, presidente de la fundación “Almas en Movimiento”, dedica a la protección de personas en estado de movilidad, indicó que las autoridades escolares no se han comunicado con los padres de familia para revelar qué ocurrió con el infante.

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