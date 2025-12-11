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Un niño de un año falleció tras ingerir gasoil en el estado Yaracuy, el triste hecho ocurrió en el sector Copa Redonda, Sabana de Parra. El infante quedó identificado como Acnael Leal León de un año y cinco meses de edad.

Se pudo conocer que la mamá lo estaba bañando, pero en un descuido que quedó solo agarró un vaso que contenía gasoil y se lo tomó. La mujer enseguida lo llevó hasta un ambulatorio para que le prestaran atención médica.

Niño de un año falleció tras ingerir gasoil en Yaracuy

Pero este se complicó, de allí fue llevado hasta el Hospital Pediátrico Niño Jesús en San Felipe donde murió esta semana. El combustible estaba en el lugar ya que estaban arreglando un candado que estaba dañando.

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Funcionarios del CICPC se trasladaron hasta el hogar donde vivía el niño con sus padres y otros familiares para hacer las debidas investigaciones. El cadáver del menor fue llevado a la sede de medicina forense en Yaracuy.

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