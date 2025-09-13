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En cumplimiento de las instrucciones superiores enmarcadas en la Gran Misión Cuadrante de Paz y el dispositivo Carabobo Segura 2025, funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Tocuyito, Estación Policial Fundación CAP, realizaron la verificación de un trágico suceso ocurrido en el sector 6 de Fundación CAP, Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador.

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La acción policial se activó tras recibir una llamada de alerta por parte de la comunidad, informando la desaparición de un niño de aproximadamente cinco años de edad. Al llegar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con la madre del menor, Yosneidi Manosalva, quien indicó que su hijo, Wilmer Rivas Manosalva, habría sido arrastrado por la corriente de agua tras caer en una zona inundada mientras se dirigía a su residencia, en medio de las intensas lluvias registradas en la localidad.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda en conjunto con el Cuerpo de Bomberos del Municipio Libertador, logrando localizar el cuerpo sin signos vitales en el extremo del caño Las Bermejas, adyacente al sector Los Chorritos, cerca del viaducto Quita Q en Tocuyito.

El menor fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMEF), ubicado en el Hospital Central de Valencia, a bordo de la unidad de rescate Vida 09 de los Bomberos Libertador.

En esta dolorosa jornada participaron activamente el Comisario General Yosber Solórzano, director del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo; el Comisario Jefe Dionatan Oroño, director del CCP Tocuyito; el Inspector Jefe Georney Galeno, jefe de la Estación Policial Fundación CAP; junto a más de 20 funcionarios policiales, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y 11 funcionarios del Cuerpo de Bomberos bajo el mando del Teniente Coronel Jean Ibarra.

La Policía del Estado Carabobo expresa sus más sinceras condolencias a la familia del menor y reafirma su compromiso con la atención inmediata ante situaciones de emergencia, trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad y rescate.

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