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Un niño de un año de edad murió ahogado tras caer en un pozo séptico en la ciudad de Maturín, estado Monagas.‌‎

Según una minuta policial, el suceso ocurrió el pasado 30 de diciembre en una vivienda situada en el sector Doña Menca de la parroquia Boquerón,en el municipio Maturín.

Vecinos alegan que el menor de edad se encontraba bajo el cuidado de un pariente y en un descuido el infante cayó al pozo.

Los organismos de seguridad iniciaron las investigaciones de rigor para revelar como ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades en el caso.

El cuerpo del menor fue trasladado hasta la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt).

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