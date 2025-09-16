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Un niño murió ahogado en Coro, estado Falcón, el hecho ocurrió en el sector Malecón de Caujarao en el municipio Miranda. En el sitio estuvieron autoridades en las labores de levantamiento del cadáver.

El menor fallecido respondía al nombre de Yankel Gabriel Medina de 8 años de edad. Yankel según versiones se encontraba en compañía de un tío de 35 años. En el sitio estuvieron también bomberos de Coro.

Niño murió ahogado en Coro, estado Falcón

La muerte del menor suma ya 13 fallecidos por inmersión en el estado Falcón, segundo en el Malecón de Caujarao. La muerte anterior ocurrió en marzo de este año, cuando murió por inmersión un niño de 7 años.

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Mientras es el quinto menor de edad que muere por las mismas causas en la región y tercero en forma seguida, dijo el periodista Gerardo Morón Sánchez. En las estadísticas está también el fallecimiento por inmersión de un adolescente de 17 años.

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