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Un niño murió tras ahogarse con gomitas dulces, lo que fue un paseo a la playa, en Taganga, Santa Marta, Colombia se convirtió en tragedia. El pequeño de dos años estaba con la familia en el reconocido balneario.

Como siempre las golosinas llaman la atención de los pequeños, este aceptó las gomitas pero minutos después vieron que estaba atragantado. Los familiares buscaron actuar rápido, pero pese a las maniobras de primeros auxilios no pudieron recuperarlo.

De inmediato, lo llevaron a un centro de salud, los médicos buscaron la manera de salvarlo pero cada segundo contaba. Los médicos no pudieron tampoco y el infante falleció mientras era atendido.

Todo el mundo en la playa, como en parte de Santa Marta se había interesado en saber, qué había pasado con el pequeño. Pero lamentablemente murió en el centro de salud donde lo habían llevado.

Niño murió tras ahogarse con gomitas dulces

El niño murió ahogado, siendo este un caso parecido al de un hombre en San Félix, Venezuela que perdió la vida mientras comía hallaquitas de chicharrón. El cual este falleció mientras la persona que andaba trató de reanimarlo.

Es por eso que hacemos un llamado a los padres como a los adultos en general ante estos casos. Mastica bien los alimentos, si son gomas, chicles o caramelos masticables, cuidado con estos.

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De igual modo, hamburguesas, perros calientes y hallaquitas de chicharrón, mucho cuidado cuando estés comiendo. No trates tampoco de tomar agua ya que puede ser más peligroso ya que esto puede atorarse en la garganta.

Ya que muchas veces pueden dejar atragantado a la persona, más si es un niño el que los está consumiendo. Siempre vigila el bocado que llevan los niños a la boca y enséñales a comer en trozos pequeños.

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