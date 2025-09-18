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Un pequeño de cuatro años, de nacionalidad venezolana, fue asesinado brutalmente por su padrastro en Medellín.

El homicida, quien fue identificado como Cristian Alexis González, alias «Lámpara«, le propinó una sonora golpiza al infante y lo dejó moribundo. Estos hechos ocurrieron en el barrio Castilla, Medellín, cuando el agresor llegó amanecido y le ordenó al menor que durmiera, sin embargo, el niño se quedó jugando, por lo que el sujeto bajo los efectos del alcohol, lo desbarató a golpes

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Además, lo golpeó con un machete y también agredió a la madre del fallecido, quien intentó intervenir. El niño fue trasladado a un centro asistencial donde estuvo en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) por tres días.

Los exámenes de la víctima revelaron lesiones en tórax, cabeza, espalda y pecho. El menor falleció por la gravedad de sus heridas.

Según la Alcaldía de Medellín, el padrastro pertenecía a la estructura criminal «Los Mondongueros». Ya fue capturado y será acusado por acabar con la vida del menor.

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