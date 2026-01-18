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Un niño venezolano se vuelve viral por su bicicleta de madera, el niño va en su vehículo de dos ruedas con su mochila escolar por las vías de Cumaná. La bicicleta es completamente de madera.

El jovencito va pedaleando la misma con mucha naturalidad mientras las personas se asombraban de verlo. El video por supuesto se ha hecho viral en todas las plataformas donde se muestra el ingenio venezolano.

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Niño venezolano se vuelve viral por su bicicleta de madera

Recordemos que en nuestro país hay miles de personas que siempre sorprenden con estos inventos. La inventiva criolla siempre ha sido protagonista en todas las regiones del país y para muestra esta bici de madera.

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