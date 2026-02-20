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Dos niños en Catia, de 8 y 11 años fueron encontrados sanos y salvos en un sótano. Estos se habían escondido de sus padres desde el pasado lunes 16 de febrero (lunes de Carnaval). La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios del CICPC de la División de Víctimas Especiales, lograron la localización con vida de dos menores de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 16 de febrero en el sector Los Magallanes de Catia.

Los infantes, fueron hallados la mañana de este jueves en una zona boscosa en el callejón Sucre de la parroquia capitalina, tras un exhaustivo despliegue de búsqueda, encontrándolos resguardados en una estructura tipo sótano que utilizaban como escondite.

Niños en Catia se habían escondido de sus padres desde el pasado lunes

Tras el hallazgo, los funcionarios realizaron la evaluación preliminar, determinando que ambos se encuentran en buen estado de salud. Los menores manifestaron que decidieron ocultarse en el lugar de manera voluntaria desde el pasado lunes de asueto de Carnaval, motivados por el temor a ser reprendidos o castigados por sus progenitores.

​Tras el rescate, el CICPC activó de inmediato protocolos de ley para garantizar los derechos de los infantes. A fin de descartar la participación de terceras personas en su desaparición durante esos días.

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Además se gestionó la presencia de representantes del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la parroquia Sucre. Y, exámenes médicos de rigor y los procedimientos legales pertinentes para salvaguardar su integridad. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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