El enfermero intensivista neonatal, Nepxander Betancourt, manifestó que los resfriados en los niños en su mayoría son virales y pueden estar acompañados de fiebre y tos.

«Lo primero que hacen los padres es darles un jarabe para la tos de venta libre para quitársela, pero NO debemos hacerlo porque NO queremos que se le quite la tos, la tos es un mecanismo de defensa, contra bacterias, virus. La tos ayuda a limpiar las vías respiratorias de materiales y evita que estos alcancen los pulmones», dijo en su cuenta de Twitter.

En este sentido, explicó que los niños menores de 6 años no tienen la capacidad de expectorar, es decir; botar la flema.

«Si inhibimos la tos esta flema se va acumulando y puede llegar a los pulmones y es ahí donde vienen los focos de consolidación, o sea las neumonías que si podrían llevar a tu hijo a estar hospitalizado«, destacó el enfermero especialista.

Por este motivo los niños menores a 6 años no se les da jarabes para la tos.

Una forma de liberar a los niños de la flema es con los lavados nasales. Solo necesitas una jeringa y solución, esto puede causar un poco de incomodidad en el niño pero no se va ahogar, «el agua si no la bota se la traga».

¿Uso de spry en vez del lavado nasal?

Betancourt no recomienda esta opción porque los spry solo humedecen la mucosa y no ayuda a liberar la flema seca.

Por lo tanto, indicó que en presencia de resfriado, evitemos automedicar, no dar antibióticos ni jarabes para la tos. Es importante consultar al pediatra.

Y me dirán y si uso spry en vez del lavado nasal ?

Te diría que no lo uses porque los spry solo humedecen la mucosa y no ayuda a liberar la flema seca, fíjate en este vídeo la diferencia, como fin el lavado a presión con jeringa la flema se suelta casi en su totalidad.

