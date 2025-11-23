Compartir

Más de mil niños y niñas fueron beneficiados con una jornada del programa «Héroes con Condición» en el municipio Diego Ibarra, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo), en articulación con la Alcaldía de Diego Ibarra,

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que en esta jornada, los infantes recibieron diversas atenciones médicas y sociales, así como terapias, actividades pedagógicas y recreativas y entrega de juguetes, lo que generó un apoyo importante también a padres y representantes.

«Estamos contentos de hacer esta primera parada del programa Héroes con Condición para los habitantes de este municipio, y estamos seguros que no será la última que haremos, nuestro objetivo es trabajar en proyectos donde podamos construir nuevos centros de atención a niños con condiciones para avanzar en su correcto tratamiento», expresó.

Por su parte, Lesbia Castillo, alcaldesa del municipio Diego Ibarra, destacó el trabajo conjunto de las diferentes instituciones del Estado para generar una mayor calidad de vida a la población discapacitada, en sintonía con el esfuerzo articulado por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Programa «Héroes con Condición» en Diego Ibarra

«Muy felices por este gran trabajo que se ha hecho en beneficio de nuestra población con alguna condición física o mental, donde todas las instituciones trabajan en conjunto, como debe ser, ya que es una responsabilidad como servidores públicos, como brindar esa mano amiga a nuestro pueblo «, dijo.

Este tipo de jornadas cumplen con lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar una atención eficiente a los carabobeños y carabobeñas con alguna condición especial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas