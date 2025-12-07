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Más de 500 niños y niñas fueron beneficiados con una jornada del programa “Héroes con Condición” en el municipio Montalbán, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad Carabobo Te Quiero (CAI Carabobo), en articulación con la Alcaldía del municipio Montalbán.

José Alí Soto, alcalde del municipio Montalbán, señaló que en esta actividad, los pequeños y pequeñas recibieron atención médica, juguetes y participaron de varias actividades recreativas y didácticas junto a sus padres y representantes.

“Estamos sumamente felices por hacer esta hermosa actividad en Montalbán, donde nuestros niños y niñas con condiciones especiales recibieron una atención eficiente para mejorar su calidad de vida, es por eso que seguiremos trabajando en conjunto con todos los entes del Estado para ayudar a todo nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, indicó que se encuentran en planificación para la construcción de una sede del CAI en la localidad, lo que generaría grandes beneficios para todo el eje occidental de la región.

“Héroes con Condición” en Montalbán

“Esta nueva sede va a ser un impulso muy importante, donde podremos dar una atención más rápida y directa a nuestra población neurodivergente o con alguna condición motora o psicológica”, añadió.

Cabe destacar que esta jornada contó con la participación de diferentes instituciones como Fundaniño, 0800-Bigote, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), Carabobo Sostenible, Despacho de la Primera Combatiente y la Secretaría de Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic), en sintonía con el esfuerzo articulado por el Presidente Nicolás Maduro y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en garantizar una atención oportuna a la población condiciones especiales.

Con la realización de este tipo de actividades, se da cumplimiento al Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer los diferentes programas destinados al beneficio de los niños y niñas neurodivergentes y con condiciones especiales de Carabobo y mejorar su calidad de vida.

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