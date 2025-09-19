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Niños volvieron a las aulas en la primera semana de año escolar en la EB Raúl Leoni de Naguanagua. En el marco del inicio del año escolar 2025-2026, más de 400 niños y niñas volvieron a las aulas en la Escuela Básica Raúl Leoni en el sector Colinas de González Plaza del municipio Naguanagua.

Durante esta primera semana de actividades, alumnos, docentes, personal obrero y administrativo retornaron al centro educativo con diferentes actividades pedagógicas, las cuales, sirven para un mayor aprendizaje por parte los jóvenes y fortalece la integración de las diferentes personas que hacen vida en esta casa de estudios.

“En esta primera semana de clases, más de 400 niños y niñas han regresado a clases con todo el entusiasmo y ganas de aprender, así como nuestros docentes y todo el personal se han encargado de generar un espacio de sana convivencia y respeto para su formación académica, con diferentes actividades como el recorrido por la Expo Simón de Niño a Libertador y la celebración de actos cívicos y efemérides que permiten una experiencia bastante variada para nuestros alumnos”, expresó Gladys Rodríguez, directora de la institución.

Niños volvieron a las aulas en la primera semana de año escolar en la EB Raúl Leoni de Naguanagua

Asimismo, indicó que previo al inicio de las actividades, gracias al enlace con la Gobernación del estado Carabobo, recibieron una dotación de mobiliario y pinturas por parte de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), para el acondicionamiento integral de los seis salones de clase que posee el colegio.

Por su parte, Alyson Jiménez, estudiante de sexto grado de este plantel, destacó que dentro de sus expectativas para este nuevo ciclo está la oportunidad de ampliar sus conocimientos y complementarlos con los previamente adquiridos en los últimos años.

Cabe destacar que estas acciones cumplen con lo establecido en las líneas de trabajo del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de generar políticas públicas en beneficio de los estudiantes carabobeños.

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