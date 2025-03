Compartir

No cuesta nada esperar, el contador del semáforo señala 40 segundos y observamos como todo el mundo espera que este cambie para acelerar a fondo. No importa quien vaya a nuestro lado, quien esté atrás si miras que están adelante quieren correr al mejor estilo de Rápido y Furioso.

Repetimos, hay que esperar, creo que el contador algunas veces señala cuando mucho 60 o 90 segundos para cambiar. Y vemos a todo el mundo sonar la corneta aun y cuando falten diez segundos para cambiar.

El semáforo se respeta, no es un adorno urbano, hay que cumplir con el tiempo que señala. Y todos debemos hacerlo, no es nada más unos u otros. No normalicemos que la gente se coma la luz.

Hay que manejar como debe ser, no cuesta nada cumplir con las normas al manejar, empezando por esperar el cambio del semáforo. Bajemos la velocidad, no estamos en una competencia, menos en autódromo.

Circulamos por avenidas y autopistas y lo primero que dicen es “yo estoy apurado”, recuerda que del apuro queda el cansancio. Tiene que existir respeto al manejar, resto y reciprocidad, yo respeto al manejar para que tú lo hagas.

No cuesta nada esperar

Vemos como a diario hay accidentes de tránsito, incluso con fallecidos, hay que poner empeño, todos, ya que esto no es tarea de uno solo. Todos somos responsables al manejar, del canal por donde vamos, entre otras cosas.

Esperemos el cambio de luz como debe ser, sin sonar la corneta al que esté adelante. Respetemos la velocidad permitida, no hay que circular tampoco por el hombrillo. No utilicemos el celular si estamos manejando.

Manejar no es un juego es una responsabilidad, todos somos responsables en las vías y carreteras del país.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios