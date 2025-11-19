No se debe mascar chicle debido a problemas de salud bucal como el desgaste del esmalte dental y la caries (especialmente si es con azúcar). Así como por causar dolores de mandíbula y cabeza debido al esfuerzo muscular excesivo.
También puede provocar molestias digestivas, como gases o diarrea por edulcorantes artificiales. Además, es un inconveniente para personas con ortodoncia y puede causar problemas con empastes antiguos.
Mascar chicle y los problemas de salud bucal
Desgaste del esmalte: Masticar de forma constante puede desgastar el esmalte dental con el tiempo, haciéndolos más vulnerables.
Caries: Los chicles con azúcar alimentan las bacterias de la boca, produciendo ácidos que dañan el esmalte y causan caries.
Problemas en la mandíbula y cabeza: El movimiento repetitivo puede tensar los músculos y la articulación temporomandibular (ATM), provocando dolor, fatiga y dolores de cabeza.
Daño a tratamientos dentales: Puede aflojar o dañar empastes, coronas, ortodoncias y otros tratamientos dentales.
Problemas digestivos y de salud general
Problemas digestivos: Al tragar aire mientras se mastica, pueden aparecer gases e hinchazón. El exceso de edulcorantes como el sorbitol puede actuar como laxante y causar diarrea.
Desajuste del hambre: El cerebro puede confundirse al generar señales de hambre sin que llegue comida, lo que a la larga puede afectar el metabolismo.
Consideraciones adicionales
Contaminación: El chicle desechado incorrectamente puede generar problemas de limpieza y suciedad en áreas públicas.
Ingredientes: Algunos ingredientes, como la lanolina, pueden ser motivo de preocupación ética para algunas personas.
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