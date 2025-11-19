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No se debe mascar chicle debido a problemas de salud bucal como el desgaste del esmalte dental y la caries (especialmente si es con azúcar). Así como por causar dolores de mandíbula y cabeza debido al esfuerzo muscular excesivo.

También puede provocar molestias digestivas, como gases o diarrea por edulcorantes artificiales. Además, es un inconveniente para personas con ortodoncia y puede causar problemas con empastes antiguos.

Mascar chicle y los problemas de salud bucal

Desgaste del esmalte: Masticar de forma constante puede desgastar el esmalte dental con el tiempo, haciéndolos más vulnerables.

Caries: Los chicles con azúcar alimentan las bacterias de la boca, produciendo ácidos que dañan el esmalte y causan caries.

Problemas en la mandíbula y cabeza: El movimiento repetitivo puede tensar los músculos y la articulación temporomandibular (ATM), provocando dolor, fatiga y dolores de cabeza.

Daño a tratamientos dentales: Puede aflojar o dañar empastes, coronas, ortodoncias y otros tratamientos dentales.

Problemas digestivos y de salud general

Problemas digestivos: Al tragar aire mientras se mastica, pueden aparecer gases e hinchazón. El exceso de edulcorantes como el sorbitol puede actuar como laxante y causar diarrea.

Desajuste del hambre: El cerebro puede confundirse al generar señales de hambre sin que llegue comida, lo que a la larga puede afectar el metabolismo.

Consideraciones adicionales

Contaminación: El chicle desechado incorrectamente puede generar problemas de limpieza y suciedad en áreas públicas.

Ingredientes: Algunos ingredientes, como la lanolina, pueden ser motivo de preocupación ética para algunas personas.

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