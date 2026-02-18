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Las playas más contaminadas del mundo, afectadas por plásticos, residuos industriales y aguas residuales, incluyen la Kamilo Beach en Hawái (plásticos). Dead Horse Bay en Nueva York (basura histórica).

Además de playa Qawra en Malta (cloaca), Mayo Beach en Saint Martin (peligrosa) y la playa de Guanabara en Brasil (bacterias). Estas áreas representan catástrofes ecológicas graves, Las cuales son poco visitadas.

Kamilo Beach, Hawái (EE. UU.): Conocida como la «playa de los plásticos», recibe inmensas cantidades de basura flotante de las corrientes oceánicas.

Dead Horse Bay, Nueva York (EE. UU.): Una playa contaminada por basura, botellas de vidrio rotas y restos, siendo considerada una de las más sucias.

Playa de la Bahía de Guanabara, Brasil: Afectada por altos niveles de contaminación bacteriana debido a la falta de tratamiento de aguas residuales.

Playas más contaminadas del mundo

Qawra, Malta: Denominada «la cloaca de Malta», destaca por su alta contaminación y exceso de hormigón.

Playa de Juhu, Bombay (India): Sufre contaminación por residuos orgánicos e inorgánicos, además de plásticos.

Playa de Montesinos, República Dominicana: Presenta altos niveles de contaminación bacteriana y acumulación de basura.

Playa de Kamchia, Bulgaria: Conocida por su alta contaminación bacteriana, a menudo cerca de plantas de tratamiento de aguas.

Staithes, Inglaterra: Considerada una de las playas más contaminadas de Europa.

Shandong, China: Conocida por ser una «playa verde» llena de algas y basura atrapada.

Playa de Kuta, Bali (Indonesia): Sufre contaminación por plásticos y aguas residuales.

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