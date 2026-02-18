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¡No debes visitarlas!, Estas son las playas más contaminadas del mundo (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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playas más contaminadas del mundo
En la Bahía del Caballo Muerto, en Nueva York, no hay un solo metro cuadrado donde la arena sea visible sin estar contaminada por restos de basura. Foto: Bioguía.

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Danny Valdiviezo
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Las playas más contaminadas del mundo, afectadas por plásticos, residuos industriales y aguas residuales, incluyen la Kamilo Beach en Hawái (plásticos). Dead Horse Bay en Nueva York (basura histórica).

Además de playa Qawra en Malta (cloaca), Mayo Beach en Saint Martin (peligrosa) y la playa de Guanabara en Brasil (bacterias). Estas áreas representan catástrofes ecológicas graves, Las cuales son poco visitadas.

Kamilo Beach, Hawái (EE. UU.): Conocida como la «playa de los plásticos», recibe inmensas cantidades de basura flotante de las corrientes oceánicas.

Dead Horse Bay, Nueva York (EE. UU.): Una playa contaminada por basura, botellas de vidrio rotas y restos, siendo considerada una de las más sucias.

Playa de la Bahía de Guanabara, Brasil: Afectada por altos niveles de contaminación bacteriana debido a la falta de tratamiento de aguas residuales.

Playas más contaminadas del mundo

Qawra, Malta: Denominada «la cloaca de Malta», destaca por su alta contaminación y exceso de hormigón.

Playa de Juhu, Bombay (India): Sufre contaminación por residuos orgánicos e inorgánicos, además de plásticos.

Playa de Montesinos, República Dominicana: Presenta altos niveles de contaminación bacteriana y acumulación de basura.

Playa de Kamchia, Bulgaria: Conocida por su alta contaminación bacteriana, a menudo cerca de plantas de tratamiento de aguas.

Staithes, Inglaterra: Considerada una de las playas más contaminadas de Europa.

Shandong, China: Conocida por ser una «playa verde» llena de algas y basura atrapada.

Playa de Kuta, Bali (Indonesia): Sufre contaminación por plásticos y aguas residuales.

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Este es el top de las playas más peligrosas del mundo

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