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Por Jaime Macías

A pesar de todo el aparataje organizativo, publicitario y mediático que rodea a los Campeonatos de Beisbol Profesional de la LVBP, la liga venezolana a nivel de integrantes es pequeño, si vemos que solo ocho equipos integran el circuito y siete ciudades son sedes, repito a pesar de acaparar la atención de todo e país y más allá.

Cuando hablo de pequeño me refiero, que debido a su cantidad de divisas solo hay cupo para una determinada cantidad de peloteros, si vemos la gran oferta de jugadores criollos provenientes de diferentes ligas en diversos escenarios y más aún si les restamos a los cupos, lo apartado para importados.

En esta temporada el roster semanal ronda los 34 jugadores por equipo, para un total de 272 que pueden ver acción, pero esto incluye el cupo de seis importados por divisa, o sea 48 invitados, quedando 224 para los criollos. Por ello es vital que cuando se le da un chance de juego a un pelotero, tiene que esforzarse en mantener la posición, porque hay muchos libres o en lista de espera para lograr ese puesto en el roster y lineup.

No hay cama para tanta gente en la LVBP

Recuerden que antes del inicio de cada temporada es noticia, la cantidad de peloteros que dejan libres los equipos, cuya cifra total ronda las dos centenas, pero también es noticia, la incorporación mediante draft de 80 jóvenes que aún no habían firmado con ningún equipo de la LVBP, o sea todos este contingente se mantiene al acecho con la esperanza de ingresar al selecto grupo del roster oficial de los equipos.

Pero esta semana los criollos perdieron una posición, que normalmente se considera segura para que la ocupe un venezolano. Sucedió en el equipo Magallanes, el cual tuvo que traer un veterano campocorto de 36 años de edad, el curazoleño Andrelton Simmons, porque ninguno de los de aquí a quienes le dieron chance de quedarse con la posición, logro establecerse. Pensar que hace años Venezuela era conocida en el mundo del beisbol como la “fábrica de campocortos”. Ahí se los dejo!

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