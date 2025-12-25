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Las semillas de las aceitunas las vemos mucho en el mes de diciembre, muchas personas las tiran a la basura, ¡pero no!, hay unos cuantos usos que puedes darles. Empezando por usarlas contra los malos olores.

Limpieza: Lava bien los huesos y deja que se sequen completamente. Colócalas en una servilleta y deja que se sequen por si solas. Estas tienen varios usos, así que no las deseches en la basura.

Solo tienes que tener unas cuantas sin rastros de carne de la aceituna y las colocas en un plato. Estas van a eliminar los malos olores, evita que les caiga luz solar, solo puedes colocarlas donde esté la temperatura alta.

Las semillas de las aceitunas

Aromatizar Ambientes: Combinados con aceites esenciales para crear difusores rústicos. Recuerda que estas son muy duras, solo las va secando el tiempo, es por ello que se recomienda tenerlas a temperatura ambiente.

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Mejora del Suelo/Fertilizante: ayudan a airear la tierra y se degradan, liberando nutrientes, o se usan para purificar agua de riego, absorbiendo metales pesados. Colócalas en tus plantas sin enterrarlas, esta va a liberará sus nutrientes.

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