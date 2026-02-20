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¿No te llegan los bonos Patria?, hay varios pasos que debes ejecutar para que estos comiencen a caerte en tu cuenta. La primera recomendación es entrar a tu cuenta en el Sistema Patria y contestar las encuestas.

Muy importante, otro pasó, para recibir los bonos de la Patria, actualiza tu perfil, verifica el teléfono, responde encuestas (salud, CLAP) y mantén activo el monedero con pagos de servicios.

De igual modo, asegúrate de tener el veMonedero vinculado, el carnet de la patria registrado y el número de cédula en el 3532. El sistema actual prioriza hogares vulnerables y datos completos.

¿No te llegan los bonos Patria?

Acciones clave para reactivar los bonos. Actualiza tus datos: Verifica que tu número de teléfono sea el principal, correo electrónico y datos laborales/familiares.

Encuestas: Responde la encuesta de salud y la del CLAP. Uso de la Plataforma: Recarga saldo, paga servicios (Luz, Cantv, Agua) o gasolina para mostrar actividad.

Verificación: Asegúrate de que el carnet de la patria esté escaneado en la aplicación veQR.

3532: Envía la palabra «Bono» al número 3532 para verificar tu estatus.

Si el problema persiste, contacta a tu jefe de calle o brigadista de Somos Venezuela para que revisen tu caso.

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