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Fueron nombrados viceministros para la nueva comunicación del país, la información la dio a conocer el Ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. La noche del lunes 26 de enero de 2026 dio a conocer la información.

“Con alegría anuncio la designación de tres jóvenes y talentosos venezolanos a cargo de 3 de los Viceministerios Estratégicos para la Nueva Comunicación; que requiere nuestra Patria en estos momentos históricos”, dijo el ministro Pérez Pirela.

Viceministros para la nueva comunicación del país

Gustavo Villapol, será el Viceministro de Gestión Comunicacional, escritor, experto en comunicación política y análisis de datos. Ha dirigido espacios de difusión de información en instituciones, partidos políticos, movimientos y campañas electorales.

Alberto Alvarado, será el Viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, productor audiovisual y de programas multiplataforma. Profesor en comunicación política. Experto en la formación de equipos para la estrategia comunicacional y la construcción de narrativas.

Johan Briceño: será el Viceministro de Comunicación e Información, creador y editor de los medios digitales más virales del país. Experto en línea editorial y discursiva, dijo el ministro Pérez Pirela.

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