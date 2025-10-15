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Norkys Batista en 2025 busca cerrar un capítulo en su carrera artística y es por ello que resaltó que se retira de los escenarios. Dijo que “Orgasmos” llega a su fin, al menor por ahora luego de varios años.

La espigada modelo ha estado durante muchos años con esa obra y es por ello que decide cerrar ese capítulo. La misma no solo ha presentado en Venezuela, la ha llevado a otros países del mundo.

Batista estuvo recientemente en un programa de cocina donde dejó claro que su popularidad no es solo en Venezuela, también en otros países del continente. En Top Chef compartió con otros artistas.

Norkys Batista en 2025 cerrará este capítulo

Hasta ahora el cese de la obra Orgasmos obedece a otros proyectos que tiene en su agenda personal. Como también se sabe estuvo en grabaciones de una novela y sigue subiendo su popularidad en Miami.

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Ya Norkys ha estado en algunos proyectos de Telemundo, por ahora dejó claro que este sábado 18 de octubre se despide de los escenarios en Valencia. Y esperaremos a ver que trae para el año 2026.

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