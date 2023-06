Compartir

Debe ser una norma urbana que si vas de paseo con tu perro adoptemos el llevar algunos implementos que son sencillos. Estos son por el bien de tu can como por el tuyo y es por eso que debes estar pendiente.

No dejes el bozal, no importa el tamaño de tu mascota puede ser pequeño, mediano o grande, si sale de tu casa llévalo con el bozal. Esto es una protección en caso de pelea. No sabemos cómo vaya a actuar el perro cuando vea algo extraño.

Ellos por naturaleza pueden buscar atacar y es por ello que debes siempre estar atento, siempre pasealo con el bozal puesto. Hay ciudades donde el perro debe salir con el protector por su bien.

Lleva una bolsa, es importante que los desechos del animal los recojas y los lleves en una bolsa. Es una medida de limpieza, esto debe ser uno de los deberes con buen amante de los perros que somos.

Paseo con tu perro y más consejos

Una buena correa, es importante que lleves bien asegurado a tu perro, muchas veces estos siempre emplean fuerza para zafarse de la correa. Una pechera en la cual él se sienta cómodo que este siempre vaya seguro.

Paseos cortos y frescos, vemos como las personas sacan de paseo a sus perros y buscan siempre una ruta larga. Por el contrario aconsejan paseos cortos con el fin de que estos siempre estén activos.

Incluso pueden ser cortos pero seguidos de esta manera el siempre tendrá actividad física. De igual manera, cuando salgas con tu perro lleva ropa cómoda para que también puedas jugar unos minutos con el.