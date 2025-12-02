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Si vas a hacer senderismo en el Parque Nacional San Esteban debes cumplir las normas que tiene el Instituto Nacional de Parques (Inparques). José Balza, director de Inparques Carabobo dijo a Noticias24Carabobo cuáles son las normas a cumplir.

Esto debido al caso del Andrés Eloy Arteaga el cual estaba extraviado en el Parque Nacional. Ante esto Inparques recordó que hay normas en torno a los parques nacionales, sobre todo el Parque Nacional San Esteban.

Indicó Balza que toda persona o grupo que vaya a hacer senderismo en el parque debe estar acompañado por bomberos forestales y de un guardaparques. Comentó que cuando una persona del grupo no puede continuar y va a devolverse, todo el grupo tiene que acompañarlo.

Normas de Inparques si vas a hacer senderismo en el Parque Nacional San Esteban

“Si uno de los integrantes del grupo se devuelve, lo debe hacer todo el grupo”, dijo Balza. Esto precisamente para evitar que una persona se extravíe en el parque. Una de las normas es que deben solicitar a Inparques un senderista.

De igual modo, el listado correspondiente debe incluir los datos de cada uno de las personas que vayan a subir la montaña. Datos, como número de teléfono, número de cédula de identidad.

El grupo que vaya entrar será evaluado por el personal de Inparques como de los guardaparques y bomberos forestales. Esto para ver si tienen la capacidad de hacer senderismo.

Luego el personal de Inparques les indicará hasta que sector tienen que llegar. Para mayor información acerca del tema, Inparques Carabobo colocó un correo electrónico: Inparquescarabobo2013@gmail.com.

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