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El encendido del samán de El Viñedo era algo apoteósico, incluso el despliegue era grande en el norte de la ciudad. Estamos hablando de diciembre de 2005, aquella noche todo el mundo estaba pendiente de aquel momento.

Donde el samán quedaba completamente iluminado, dando de esta manera inicio a la Navidad. Había que buscar otras vías alternas debido al momento de la noche en la redoma de la urbanización.

Exactamente frente al centro comercial Otama estaban las personas incluso, estacionaban por unas cuadras cercanas para llegar a pie hasta el lugar. Las expresiones de sorpresa y asombro seguían tras el encendido.

Hasta que los aplausos tomaban aquel espacio, todos los medios impresos con sus equipos periodísticos estaban cubriendo esa pauta. Ya que el mismo era algo que se preparaba con antelación.

20 años del encendido del samán de El Viñedo

Mucha gente disfrutaba de aquel momento lleno de magia, ya que no había un solo espacio del samán que no fuera iluminado. La alegría de la Navidad tomaba al norte de Valencia, esa noche como las otras noches que estaban en aquel diciembre que decía “rumbo al 2006”.

Indicó la página de Valencia de Antaño que la foto es de Roberto Martínez Surosas quien captó aquel instante de ver el samán iluminado. De hecho, veíamos muchas personas las noches siguientes, incluso recordamos a una novia impactada por una petición de matrimonio antes de la Navidad…

Niños corriendo por el lugar, y tanto antes del 24 como luego de esa fecha iban personas a ver al árbol lleno de luces. De hecho, veíamos a fotógrafos de agencias internacionales captando aquella postal navideña.

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Tanto en aquel tiempo como el presente que estamos esperamos que la Navidad se viva en grande. Para nuestra ciudad que amamos y que siempre esperamos venga lo mejor, ahora desde ya decimos en el nombre del Creador… ¡rumbo al 2026!.

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