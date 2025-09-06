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De la Ciudad Mecánica al Big Low Center pudiera decirse que fue lo que dio el origen al famoso centro comercial de aquellos años ochenta. La Ciudad de los parques de atracciones estaba de gira por el mundo.

Sudamérica sería la primera parada, esto fue organizado por una famosa marca de refrescos en Venezuela. Las atracciones mecánicas más espectaculares se instalaron en lo que es hoy parte de la Zona Industrial Castillito que da a la ARC entre los distribuidores Firestone y Divenca.

Fue una verdadera locura, la inauguración, un cúmulo de personas estuvo desde las dos de la tarde que se abrió, era un mes de septiembre por cierto. Estuvo solo por una semana en el lugar y causó un verdadero impacto.

De la Ciudad Mecánica al Big Low Center

Todo quedó servido para lo que sería la inauguración del Big Low Center, el animador Guillermo González grabó el comercial para la televisión. El centro comercial de los colores amarillo y verde en los años ochenta.

Fue inaugurado por todo lo alto, era un lugar mágico, bonito, colorido y muy comercial. De hecho, todo estaba en el Big Low desde heladerías, panaderías restaurantes, ferreterías, emisoras de radio.

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Ya después mudaron el parque de atracciones Chico Lindo que estaba en la Plaza de Toros hasta los espacios a las afueras del Big Low. Todos los locales en el centro comercial estaba ocupados, de hecho no había espacio para más locales comerciales.

El recuerdo…

De la Ciudad Mecánica nos quedó el recuerdo de su visita en la zona industrial de San Diego. Como nos quedamos con ese recuerdo hermoso del Big Low Center, el cual llegó a ser uno de los lugares más famosos de Venezuela.

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