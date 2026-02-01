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Los Lugares más famosos del Big Low Center son varios, estamos hablando del periodo que tuvo el famoso centro comercial desde su creación en 1984. Este llegó a ser en su tiempo el más grande de América Latina.

El centro comercial ubicado en la entrada de Valencia llegó a tener fama nacional como internacional. En aquellos años cuando el mismo Guillermo “Fantástico” González lo promocionaba.

El salón de Billy, llegó a ser la primera sala de juegos de video de aquellos años ochenta. El mismo tenía las máquinas para jugar directamente en el lugar pero todo ambientado como el viejo oeste.

Los lugares más famosos del Big Low Center

La Esquina de la Fresa, la famosa heladería tenía un concepto diferente y todo con fresas. Estaba en la parte trasera del centro comercial, la misma era muy concurrida los fines de semana en los años ochenta. Además de los helados el ambiente musical era excelente.

Las pizzas americanas y los perros calientes jumbos, las pizzas americanas eran muy famosas en aquellos años, de hecho el local que estaba en la parte cercana al estacionamiento era el más visitado. De igual modo, el de los perros calientes.

Pepeganga, al lado del local del supermercado estaba una de las megatiendas de ropa y artículos para el hogar. De la cadena nacional Pepeganga que estaba en Margarita, Caracas, Maracaibo y Puerto La Cruz.

Más recuerdos

Chico Lindo mudado al Big Low, el parque de atracciones Chico Lindo que estaba en la Plaza de Toros fue mudado a los espacios cercanos al centro comercial. El auge fue tremendo en aquellos años.

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En el centro comercial había de todo, la emisora Radio 810 AM perteneciente al Circuito Radio Visión fue mudada al centro comercial. Además de tener las mejores tiendas de ropa, como de artículos para el hogar.

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