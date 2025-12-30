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Para enfrentar la nostalgia navideña, permítete sentir sin culpa, habla de tus emociones, rodéate de seres queridos o haz nuevos amigos. Y crea nuevos rituales o adapta los antiguos (como poner música especial o cocinar una comida típica).

Honra el pasado y conecta con tu presente, manteniendo la mente ocupada con actividades positivas y creando nuevas memorias festivas.

Nostalgia navideña

Permítete sentir: Es normal extrañar, no reprimas la tristeza o la nostalgia; es una respuesta emocional natural.

Habla o escribe: Expresa lo que sientes con alguien de confianza o escríbelo para evitar el pensamiento excesivo.

Crea un ritual simbólico: Si extrañas a alguien, puedes honrar su memoria con una foto, un objeto o un lugar en la mesa, siempre que sea desde el amor y no desde el dolor.

Mantente activo: El aburrimiento alimenta la nostalgia; haz actividades, apúntate a clases o sé voluntario.

Haz nuevas tradiciones: Combina tus costumbres antiguas con las nuevas del lugar donde estás. Explora y haz fotos de tu entorno para sentirte más en casa.

Ponte festivo: Decora, pon música, hornea algo; a veces forzarte a participar en la alegría ayuda a que la nostalgia disminuya.

Planifica con anticipación: Ten actividades y planes alternativos para que la Navidad no se sienta vacía.

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