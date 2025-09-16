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Las predicciones atribuidas a Nostradamus sobre la inteligencia artificial (IA) varían, pero algunas de las interpretaciones más difundidas sugieren que podría volverse incontrolable; o volverse contra la humanidad.

Causando una gran disrupción y transformando radicalmente el mundo, con la pérdida del empleo y la dependencia en entornos virtuales como consecuencias principales. Sin embargo, es crucial entender que estas son interpretaciones.

Ya que el propio Nostradamus no mencionó la IA directamente, sino que fueron textos posteriores los que la asociaron con sus antiguas profecías. Tanto de el cómo de los otros profetas que han pasado.

Nostradamus sobre la inteligencia artificial

Dominio y control: Se interpreta que la «inteligencia sin alma» se referiría a la IA, que dominará y «el hombre perderá su camino».

Tecnología fuera de control: Algunos «Nostradamus modernos» advierten que la IA podría salirse de las manos, tomando decisiones irreversibles en áreas críticas como la ciberseguridad y el transporte.

Dependencia y realidad virtual: Las predicciones apuntan a que el uso excesivo de la tecnología para crear «entornos digitales» podría generar una población adicta a realidades virtuales. A la vez que se advierte sobre la importancia de reevaluar la conexión tecnológica de la humanidad.

Transformación laboral y económica: Se prevé que la IA creará una revolución en la que máquinas con inteligencia profunda remodelarán las industrias, provocando miedo y ansiedad debido a la pérdida de empleos.

Contexto de las predicciones:

Interpretaciones de textos antiguos: Las interpretaciones de Nostradamus son abiertas y han sido adaptadas a los tiempos modernos. Sus textos originales no mencionan la IA ni los robots.

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Fuentes de las interpretaciones: Las predicciones sobre IA han sido difundidas principalmente por redes sociales. Y medios de comunicación que vinculan eventos actuales con las profecías de Nostradamus.

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