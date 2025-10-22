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Las interpretaciones de las profecías de Nostradamus sobre desastres naturales predicen eventos como un asteroide cercano a la Tierra, erupciones volcánicas. Además de terremotos y tsunamis en varias regiones.

Olas de calor extremas en España y Turquía, e inundaciones en Brasil. Estas interpretaciones también sugieren que los desastres se intensificarán debido al cambio climático. Dicen los expertos del tema.

Nostradamus y los desastres naturales

Asteroide: Se predice supuestamente que un gran asteroide se acercará a la Tierra, lo que podría cambiar el destino del planeta y traer consigo desastres extremos. Como erupciones volcánicas e inundaciones, informa Business Standard.

Brasil: Nostradamus habría predicho desastres naturales en la región amazónica, refiriéndose a ella como el \»Jardín del Mundo\», que sufriría inundaciones catastróficas y posibles incendios, para muchos ya esta profecía se cumplió.

Japón: Se interpreta una predicción de un terremoto seguido de tsunami en Japón, señala El Cronista. Olas de calor: Se pronostican olas de calor extremas para países como España y Turquía, además de fuertes sequías en el hemisferio sur, según El Cronista.

California: Se menciona una posible catástrofe en California causada por un terremoto destructivo a lo largo de la Falla de San Andrés. Aunque no se ha fijado una fecha exacta, de acuerdo con El Cronista.

General: En general, señalan que estas predicciones ya sucedieron en el planeta, y que muchas son ahora vistas en el cambio climático.

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