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La compañía Nouscom, una empresa biotecnológica dedicada a la creación de inmunoterapias contra el cáncer, ha desarrollado la vacuna preventiva NOUS-209, la cual ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch, un trastorno genético que aumenta el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

Según demuestra la empresa suiza, la vacuna está diseñada para inducir las respuestas de las células T contra neoantígenos presentes en tumores y lesiones precancerosas. En el estudio realizado, se contó con una muestra de 45 personas portadoras del síndrome, en donde todas fueron vacunadas con el NOUS-209.

Nouscom vacuna cáncer

La respuesta inmunitaria obtenida en este trabajo fue duradera y detectable al año en el 85% de la población. Estos resultados resaltan el potencial del NOUS-209 como una estrategia interceptora del cáncer, alegando que las células T inducidas por la vacuna atacan las células tumorales, favoreciendo la protección inmunitaria a largo plazo.

Cabe destacar que la vacuna fue bien tolerada por las personas estudiadas, sin efectos secundarios graves de por medio. Por el momento, la compañía continuará perfeccionando el tratamiento para en un futuro usarlo como alternativa en la terapia oncológica.

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