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Una pareja de novios venezolanos fallecieron el fin de semana en Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, en España. Tras sufrir sendos accidentes de moto ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, según informaron a EFE fuentes policiales.

Orimar, una mujer de 34 años, falleció la tarde del pasado viernes 26 cuando la moto en la que viajaba colisionó con un autobús en una autopista en el sur de Tenerife. Mientras que su novio, Adrián, de 28 años, murió en la mañana del día siguiente en otro accidente.

En ese segundo siniestro se vio involucrado un vehículo, cuyo conductor ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente tras dar positivo en alcohol y drogas. Confirmaron las fuentes policiales.

Novios venezolanos murieron en accidentes de moto en España

Los dos jóvenes, según publican los periódicos locales Diario de Avisos y El Día, eran de origen venezolano, mantenían una relación sentimental desde hace dos años. Y les unía, entre otros motivos, su pasión por las motos y los animales.

De hecho, Adrián sufrió el accidente mortal cuando se trasladaba al domicilio de su novia, fallecida el día anterior, para dar de comer a sus mascotas.

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La muerte de los dos jóvenes causó gran conmoción en las islas del océano Atlántico por la fatídica casualidad. Mientras que la comunidad motera mostró su solidaridad con las familias y prepara un homenaje.

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