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Durante tres décadas, la muerte de Kurt Cobain ha sido señalada como el fin trágico y voluntario de una era.

Sin embargo, un nuevo capítulo se ha abierto este año. Una exhaustiva investigación forense independiente, liderada por la reconocida experta Michelle Wilkins y el especialista en escenas del crimen Brian Burnett, sostiene con pruebas contundentes que el líder de Nirvana no se quitó la vida, sino que fue víctima de un homicidio premeditado.

El informe, revelado en exclusiva por el diario británico Daily Mail, es categórico y no deja lugar a interpretaciones ambiguas: «Esto fue un asesinato». La investigación se basó en un reanálisis profundo de la autopsia original realizada en abril de 1994, utilizando tecnologías y conocimientos forenses que no estaban disponibles en aquel entonces.

Nueva autopsia Kurt Cobain

Según Wilkins y Burnett, la escena del crimen y el estado del cuerpo presentan inconsistencias físicas imposibles de ignorar. Los especialistas señalan que los niveles de sustancias en la sangre de Cobain habrían hecho imposible que el músico pudiera manipular el arma con la precisión descrita en los informes policiales de la época.

«Los datos contradicen la versión oficial de hace 30 años», afirman los investigadores. Entre los hallazgos más relevantes se menciona la trayectoria del disparo y la disposición del cuerpo, elementos que, según el nuevo informe, sugieren la intervención de terceros en lo que habría sido un plan meticulosamente ejecutado para simular un suicidio.

El impacto de una verdad silenciada

El caso, que fue cerrado rápidamente por la policía de Seattle en los años 90, siempre estuvo rodeado de teorías conspirativas que los fanáticos se negaron a abandonar. No obstante, esta es la primera vez que científicos forenses de renombre presentan un documento técnico que respalda la hipótesis del crimen.

La revelación ha causado una conmoción mundial, no solo en la industria musical, sino también en el ámbito judicial. Con la publicación de estos nuevos datos, la presión pública para que se reabra el caso de manera formal está aumentando.

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