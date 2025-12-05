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Una nueva caída de internet mundial reportaron hoy, lo que provocó que millones de páginas quedaran sin efecto, además de plataformas bancarias, como pagos y redes sociales. Cerca de las ocho y media de la mañana en Venezuela reportaron la misma.

Hasta ahora los sistemas ya fueron restituidos a nivel mundial y se encuentran actualmente en fase de supervisión. Algunas páginas siguen presentando problemas de acceso, algunas redes presentan retraso.

Cloudflare informó sobre lo ocurrido, apenas la misma presentó la falla, enseguida se desplegaron los niveles de ayuda. «La corrección ya está desplegada» y el sistema «se encuentra en fase de supervisión», afirmó la compañía estadounidense, proveedora de servicios en la nube.

Nueva caída de internet mundial reportaron hoy

Cerca de las nueve de la mañana hora de Venezuela, la misma ya estaba activa, aunque presentando algunos inconvenientes los cuales ya fueron resueltos. Los problemas de caída de internet han sido recurrentes.

El pasado 18 de noviembre se reportó una caída mundial de los servicios de internet en el mundo. Esa vez se presentó un problema mayor el cual tuvo una mayor duración, el presentado hoy se corrigió rápidamente.

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