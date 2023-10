Compartir

A tan solo 17 días para el inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes completaron su tercer día de prácticas y contaron con varias incorporaciones, entre las que destacaron los nombres del jardinero Carlos Rodríguez y el lanzador derecho Anderson Martínez.

“Es un sueño para mí estar aquí, soy magallanero desde niño y estoy entusiasmado de haber recibido el permiso de Milwaukee (Brewers) para poder estar con la Nave y aportar mi granito de arena”, expresó Rodríguez, quien promedió .291/.359/.367, anotó 52, impulsó 43 rayitas, pegó 112 hits y acumuló 21 dobles en 116 juegos en Doble A. “Yo voy a dar el todo por el todo en las prácticas para que el cuerpo técnico y la gerencia esté confiada de que puedo ser el jardinero central del equipo”.

Por su parte, Martínez ratificó su compromiso con el equipo luego de haber finalizado su accionar en la Serie A de Italia con Padova donde consiguió 0.50 de efectividad en 18 juegos y 116.2 innings lanzados, además de 10 victorias y solo par de derrotas.

“Me siento bastante bien físicamente porque estuve trabajando en Barquisimeto. Aún no he conversado con el cuerpo técnico sobre cuál va a ser mi rol pero mientras estaba en Italia les hice saber que estaba dispuesto para lo que me necesiten, bien sea abridor o relevo largo”, comentó el diestro.

Otros tres lanzadores se pusieron a las órdenes de Rouglas Odor. Se trata de los zurdos Luis González, Ángel Hernández y el derecho José Guzmán.

González vio acción con Piratas de Pittsburgh en la Dominican Summer League, mientras que Hernández viene de participar en la Carolina League con Myrtle Beach Pelicans (afiliado Clase A de los Cachorros de Chicago) y Guzmán con Samanes de Aragua en la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

Nuevas caras del Magallanes

Adicionalmente, el jardinero Victor Arias, quien jugó en Clase A y Doble A con los Azulejos de Toronto y el jugador de cuadro Filippo Di Turi, perteneciente a la organización de Cerveceros de Milwaukee, dijeron presente en el Estadio José Bernardo Pérez para abordar la Nave.

Después del calentamiento que dio inicio a la jornada, los infielders practicaron brevemente fundamentos defensivos mientras los lanzadores se preparaban para sus sesiones de bullpen y para la primera práctica de bateo en vivo.

El encargado de enfrentar a los bateadores desde la lomita fue el derecho Jhan Zambrano, quien lanzó un solo inning que constó de 22 pitcheos. Zambrano dirigió sus lanzamientos a Rayder Ascanio, Renato Núñez, Engelb Vielma, Diego Rincones y Alberth Martínez.

Por otro lado, Anthony Vizcaya realizó su primera sesión de bullpen de la pretemporada, acompañado del derecho Ricardo Quintana y el recién incorporado Anderson Martínez.

El Set Up de la temporada 2021-2022 ejecutó 16 pitcheos, mientras que Quintana y Martínez lanzaron en 20 ocasiones.

“Vi muy bien a Zambrano, tiene mucha vida en su recta y vi varios lanzamientos que me llamaron la atención. Con respecto a Vizcaya, se ve que está en muy buenas condiciones y ya lo estamos preparando para enfrentar bateadores el viernes. Martínez es un lanzador que tuvo buena actuación en Italia y hoy se vio con buen control de los pitcheos a ambos lados del plato. En líneas generales, estoy contento con lo que vi hoy”, declaró el Coach de Pitcheo Gerardo Casadiego.

Luego, los respectivos grupos de bateo trabajaron mientras que algunos jugadores de posición corrían desde la intermedia y los jardineros esperaban algún batazo que cayera en su territorio.

De esta manera, los eléctricos completaron de manera exitosa su tercer día de prácticas con buenas incorporaciones y sensaciones positivas por parte del cuerpo técnico, a la espera de que sigan llegando peloteros importantes para las aspiraciones de la Nave Turca en la temporada 2023-2024.

