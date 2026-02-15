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Las nuevas señaléticas fueron instaladas en Isla Larga, el personal de Inparques Carabobo estuvo en esta área del Parque Nacional San Esteban. Esto con el objetivo de reforzar las zonas de protección.

“Estas zonas están delimitadas para proteger ecosistemas vulnerables y garantizar tu seguridad. Si ves un aviso de «Área Restringida», ¡respétalo! Ayúdanos a que la magia de este lugar se mantenga intacta para el futuro”; dijo Inparques.

Nuevas señaléticas, recuerda

Camina solo por senderos permitidos.

No traspases las barreras de protección.

Llévate tu basura y deja solo huellas.

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