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Nuevas tarjetas de debito Mastercard del Banco de Venezuela, ¿cuánto es el costo?

By Redacción Noticias24Carabobo
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tarjetas de debito Mastercard del Banco de Venezuela

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Las nuevas tarjetas de debito Mastercard del Banco de Venezuela ya se están emitiendo.

Esto en sus presentaciones conocidas como Clásica, además de Platinum y Black. Las mismas a la orden para sus clientes, recordemos que el BDV siempre va innovando en el mercado bancario venezolano.

Tarjetas de debito Mastercard del Banco de Venezuela

El costo de las mismas es el siguiente, cinco dólares para la tarjeta Clásica y 10 dólares para la tarjeta internacional.

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SourceDiario 2001
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