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Nueve equipos dirán presente el 29no aniversario de Acefuc

By Redacción Noticias24Carabobo
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29no Aniversario de Acefuc

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El 29no Aniversario de Acefuc (Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo) se acerca y nueve equipos han respondido al llamado. Y se alistan para el emocionante torneo que servirá para festejar esta importante ocasión.

La junta directiva y el comité organizador de AcefUC, conformado por el coordinador Alexander Moreno, Luz García, Hildemar Gil y Erick Gil, confirmó la participación de los clubes del fútbol carabobeños Carabobo FC, Hermandad Gallega, Hogar Hispano, Madeirense FC, Tazajal FC, Academia Fútbol Para Todos, Real San Blas, Pradera, Parcell y los anfitriones cumpleañeros.

29no Aniversario de Acefuc

Estas delegaciones saltarán a la cancha con los octagonales desde el día sábado seis hasta martes nueve de septiembre, en las instalaciones del Complejo Futbolístico de Acefuc Campus Bárbula. Los desafíos serán en las categorías, Sub-9, Sub-11, Sub- 13, Sub-15 y Sub-17.

29no Aniversario de Acefuc

Como un gesto de apoyo al trabajo de este dedicado equipo, la Asociación de Fútbol del Estado Carabobo, representada por Katty Santorsola, donará los balones para la premiación a los equipos que ocupen los primeros y segundos lugares del torneo.

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Las actividades concluirán con la misa de acción de gracias que se realizará el miércoles diez de septiembre, fecha del aniversario. También se llevará a cabo el tradicional cantar del cumpleaños feliz y el corte de la torta con la participación de la directiva, entrenadores, padres, representantes y jugadores.

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