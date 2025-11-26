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La socia del certamen del Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip sigue en el ojo del huracán ya que es de paradero desconocido. Esta habría planeado una fuga de Tailandia luego que la justicia de ese país le hiciera un llamado.

“Anne”, hasta ahora habría dejado el país, pero nadie sabe dónde se marchó, colocando de esta manera una nueva polémica en el concurso de belleza. Hay números que no cuadran en lo que es la administración.

Como las acusaciones millonarias que hay sobre ella, y la mexicana y exMiss Universo encendió más la llama al decir que Anne estaría oculta como lejos del ojo público. Esto avivó más lo que ocurrió con el Miss Universo este año.

Empezando por hacerlo en Tailandia, donde muchos no estuvieron de acuerdo, pero parece que Anne quién prometió modernizar el concurso desistió y se marchó. De esa manera quedaron los otros socios con el concurso.

Socia del certamen Miss Universo, desaparecida

Las autoridades de Tailandia emitieron una orden de arresto contra Anne, le hicieron dos llamados a tribunales. La misma no se presentó e incluso dejó ese país antes de tiempo. Hasta ahora nadie sabe de su paradero.

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Como una película que se fue desarrollando al mejor estilo de Hollywood estuvo el concurso este año. Miss Jamaica internada, mucha polémica sobre la ganadora y muchas misses que han renunciado a los premios que le otorgaron.

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