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El número que llevaba Buddy Bailey, será retirado dijo la gerencia de Tigres de Aragua, ayer en horas de la noche, luego de conocerse del deceso del exmánager. Bailey falleció ayer 23 de septiembre de 2025 debido a un infarto.

Hace una semana había sido diagnosticado con cáncer, Bailey fue uno de los artífices de los triunfos de la llamada “dinastía tigrera”. Desde la temporada 2003 2004 comenzó su trabajo de disciplina y trabajo ganador en el equipo aragüeño.

Es por ello que el presidente de la fundación Tigres de Aragua Víctor Zambrano, manifestó su voluntad de retirar el número 26 en homenaje a Buddy Bailey. Por haber hecho vivir al fanático y a la organización una historia real.

“¡Un recuerdo que no se olvida! Desde 2002, el nombre de Buddy Bailey se volvió sinónimo de éxito en la LVBP. Bajo su mando, los Tigres de Aragua forjaron una de las dinastías más grandes y temidas de la historia del béisbol venezolano”, dijo Tigres en sus redes sociales.

Número que llevaba Buddy Bailey

El mánager era considerado un “aragüeño” más, incluso siempre venía al país, compartía con amigos y luego regresaba a Estados Unidos. Ya Bailey estaba firmado por el equipo Senadores de Caracas para dirigir en la Liga Mayor de Venezuela.

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Se espera que se le rinda un gran homenaje en el estadio José Pérez Colmenares, incluso que el número 26 se vea en una de las mangas del uniforme. Es considerado uno de los mejores estrategas que ha dirigido en Venezuela.

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